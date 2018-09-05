Кабмін підвищив зарплати бюджетникам, залученим до Операції Об’єднаних сил документ



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Бюджетникам, які працюють у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі, зарплати підвищують на 50%

Кабінет міністрів України підвищив зарплати бюджетникам, які залучені до заходів для відсічі агресії Російської Федерації на Донбасі. Копію відповідної постанови оприлюднило «РБК-Україна».

Згідно з постановою, зарплата працівників бюджетних установ і організацій, які беруть участь у забезпеченні Операції Об'єднаних сил на Донбасі, а також залучаються до заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, збільшується на 50% за фактичний час перебування в районах ООС при наявності підтверджуючих документів.

Відзначимо, Кабмін також порекомендував іншим суб'єктам господарювання передбачити в колективних договорах відповідну норму.

Раніше міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що не може зараз обіцяти підвищення зарплати для педагогів у 2019 році, адже Україні доведеться виплачувати борги за запозиченнями. Однак підвищення окладів може відбутися в рамках зростання мінімальної зарплати.