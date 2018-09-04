Гриневич: наступного року підвищення зарплат освітянам не обіцяю



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Фото: Главком Міністр освіти і науки Лілія Гриневич

За словами Гриневич, наступний бюджетний рік «буде дуже складним»

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що не може зараз обіцяти підвищення зарплати для педагогів у 2019 році, адже Україні доведеться виплачувати борги за запозиченнями. Однак підвищення окладів може відбутися в рамках зростання мінімальної зарплати.

«Я навіть не обіцяю і не анонсую підвищення зарплати наступного року для окремих категорій педагогічних чи науково-педагогічних працівників. Бо наступний бюджетний рік буде дуже складним, це пікова виплата в рамках міжнародних зобов’язань України. Натомість буде те, що завжди є – підвищення для бюджетників, відповідно до зростання мінімальної зарплати», – сказала Лілія Гриневич і в ефірі «Радіо Свобода».

Відповідаючи на запитання про зарплату і навантаження для вихователів дитсадків, Гриневич сказала, що у міністерстві знають проблему і збираються полегшити роботу цієї категорії працівників.

«Те, що у них більший робочий день – це правда. Вони не можуть взяти, як шкільний учитель, півтори ставки навантаження. Ми думаємо, в який спосіб можна мотивувати дошкільників, зокрема за інтенсивність праці… Садочки зараз переповнені, ця проблема реально існує. Зараз ми будемо готувати зміни до закону про дошкільну освіту», – зазначила Гриневич.

Мотивувати вихователів, за словами міністра, планується «через механізми організації праці в дошкільному закладі».

У лютому 2018 року міністр заявляла, що зарплата вчителя становить 6-8 тис. грн, і серед бюджетників педагоги отримають не найнижчу зарплату.