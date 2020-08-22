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    Голова Тернопільської ОДА захворів на коронавірус

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    Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш - Голова Тернопільської ОДА захворів на коронавірус
    Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш

    Посадовець перебуває на самоізоляції

    Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш заявив, що у нього лабораторно підтвердили коронавірус.

    Про це посадовець заявив на своїй сторінці Facebook у суботу, 22 серпня.

    «Щойно дослідження на Covid-19 показали у мене позитивний результат. Наразі перебуваю на самоізоляції. Лікарі призначили курс медикаментозного лікування. Самопочуття – не найкраще. Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили цей навик. Щодня інформуватиму вас про стан справ», - написав Труш.

    За його словами, коронавірус може «знову паралізувати Тернопільщину», бо статистика сумна: 207 нових випадків за добу. Є десятки важких хворих, які не можуть самостійно дихати.

    Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      102971
    • Одужали
      51735
    • Хворіють
      48992
    • Померли
      2244

    До слова, у ВООЗ дали нові рекомендації щодо захисних масок для дітей.

    здоров'я місцева влада політика чиновник Тернопільщина коронавірус
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