Голова Тернопільської ОДА захворів на коронавірус
Посадовець перебуває на самоізоляції
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш заявив, що у нього лабораторно підтвердили коронавірус.
Про це посадовець заявив на своїй сторінці Facebook у суботу, 22 серпня.
«Щойно дослідження на Covid-19 показали у мене позитивний результат. Наразі перебуваю на самоізоляції. Лікарі призначили курс медикаментозного лікування. Самопочуття – не найкраще. Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили цей навик. Щодня інформуватиму вас про стан справ», - написав Труш.
За його словами, коронавірус може «знову паралізувати Тернопільщину», бо статистика сумна: 207 нових випадків за добу. Є десятки важких хворих, які не можуть самостійно дихати.
Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).
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