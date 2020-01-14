У середу на засіданні уряду представлять нового очільника НАЗК

Конкурсна комiciя 16 грудня оголосила Олександра Новiкова новим главою НАЗК

Завтра, 15 січня, на засіданні уряду представлять нового голову НАЗК. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«15 січня під час засідання Кабінету міністрів України під головуванням прем’єрміністра України Олексія Гончарука відбудеться представлення нового Голови Національного агентства з питань запобігання корупції», — сказано у повідомленні.

Так, у засіданні уряду візьмуть участь: посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас; надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен; тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін; постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева.

Нагадаємо, новим головою НАЗК обрали Олександра Новікова.

Олександр Новіков

Юрист за освітою, одружений, виховує двох дітей.

Нині працює прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури.

Кандидат успішно пройшов етап оцінювання прокурорів, яке влаштував чинний генпрокурор Руслан Рябошапка.

Новіков претендував на посаду голови/першого заступника голови Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури.

Згідно із декларацією за минулий рік, родина з 2015 року у Києві орендує квартиру площею 53 кв. м. Автівку Subaru Forester 2008 року випуску у сім'ї викрали, дружина Новікова Юлія Гончар має Kia Sorento 2013 року, а сам Новіков їздить на ВАЗ 21099 (передано за довіреністю у 2008).

У 2018 році Новіков заробив 562 тис. грн, а його дружина-підприємець - 321 тис. грн. У родини є 110 тис. грн заощаджень. Новіков також вказав у декларації кредит на 153 тис. грн, який взяла дружина.