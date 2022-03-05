Кабмін розблокував рахунки боржників на час воєнного стану

Якщо ваш рахунок ще не розблокували — звертайтеся до державної виконавчої служби

Під розблокування підпадають рахунки, сума боргу на яких не перевищує 100 тис. гривень

Згідно з постановою Кабміну від 2 березня, з багатьох заарештованих рахунків українських боржників найближчим часом має бути знято блокування. Це дозволить людям здійснювати платежі в умовах воєнного часу.

Як повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на постанову Кабміну.

Під розблокування підпадають рахунки, сума боргу на яких не перевищує 100 тис. гривень. За оцінками Опендатабот, таких боржників більшість.

Якщо ваш рахунок ще не розблокували — звертайтеся до державної виконавчої служби.

Розпорядження Кабміну діятиме до призупинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.