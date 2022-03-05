Skype зробив безкоштовними дзвінки на українські номери

Skype скасував плату за дзвінки на українські мобільні та стаціонарні номери,

На тлі російської агресії українців уже підтримали мобільні оператори

Користувачі Twitter звернули увагу на те, що Skype скасував плату за дзвінки на українські мобільні та стаціонарні номери, повідомляє Ain.Ua.

Раніше для того, аби зателефонувати до України через Skype, потрібно було заплатити від £5 за 30 хвилин розмови.

скріншот

Раніше ми повідомляли, як мобільні оператори допомагають укранцям:

Київстар надав абонентам можливість спілкуватися без поповнення рахунку.

Vodafone повідомив, що корпоративні абоненти зможуть оплатити рахунки за зв’язок пізніше.

lifecell заявив, що нараховує всім своїм користувачам пакет послуг без додаткової плати. Він містить 30 хвилин для дзвінків на будь-які номери по Україні та 5 ГБ мобільного інтернету на 30 днів.

Мобільні оператори та «Укртелеком» згодні надавати зв’язок українцям, навіть якщо на їхніх рахунках немає коштів;

Мобільні мережі України закрили доступ росіянам і білорусам – Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі.

У Київстарі повідомили, що заблокували можливість відправляти SMS-повідомлення із Росії й Білорусі. Це зробили через велику кількість спаму

Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, міністерство цифрової трансформації України констатувало, що нині на фоні війни Росії проти України наші громадяни тримають руку на пульсі: кожну хвилину сотні тисяч людей читають новини, дивляться відео та фото, і найшвидшим каналом отримання такої інформації є месенджери: Telegram, Viber тощо. А це значно впливає на мобільну мережу.