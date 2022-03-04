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    Економіка та фінанси

    Мережа «Новус» знімає з поличок продукцію Coca-Cola (фото)

    Магазини&nbsp;прибирають з полиць напої Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea та Coca-Cola - Мережа «Новус» знімає з поличок продукцію Coca-Cola (фото)
    Магазини прибирають з полиць напої Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea та Coca-Cola
    фото: Novus

    «Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!»

    Мережа супермаркетів «Новус» більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, що продовжує роботу на території агресора. Таку заяву сьогодні зробив менеджмент компанії та оприлюднив фото, як працівники магазинів знімають з поличок їхню продукцію.

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    Мережа «Новус» знімає з поличок продукцію Coca-Cola (фото)
    Мережа «Новус» знімає з поличок продукцію Coca-Cola (фото)
    Мережа «Новус» знімає з поличок продукцію Coca-Cola (фото)

    «Відтепер у магазинах Novus ви не побачите жодного товару, що належить до бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають з полиць усіх магазинів. Придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola – це спонсорська підтримка компанії, що не засуджує дій окупантів», – заявив Novus.

    У компанії наголосили, що незважаючи на весь жах, який переживає зараз наша країна, ця безсоромна компанія продовжує працювати для загарбників у повну силу.

    «Ми відмовляємось від всієї продукції, що належить до бренду. Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю! Геть з нашої країни! Скажемо «Ні» Кока-колі разом!», – йдеться у заяві компанії.

    Тим часом російська компанія «Лукойл» виступає за негайне припинення війни проти України.

    Також Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому». Раніше усі зв'язки з «Газпромом» розірвала компанія Shell. Крім того, Велика Британія хоче селити біженців з України в маєтках російських олігархів.

    Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова попередила Росію, що її очікує «Велике санкційне меню».

    Російський олігарх Абрамович продає «Челсі» і обіцяє гроші віддати на допомогу Україні.

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    Теги: Росія економіка санкції війна торгівля гроші бізнес Україна магазин
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    Мережа «Новус» знімає з поличок продукцію Coca-Cola (фото)