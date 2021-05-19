На Одещині звільнили викладача коледжу, який назвав українську мовою «окупантів і фашистів»

Олександра Макаренка звільнили за аморальний проступок, не сумісний з продовженням роботи

У Чорноморську Одеської області 18 травня звільнили викладача морського спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександра Макаренка, який спровокував скандал своїми висловлюваннями про українську мову. Про це повідомив «Укрінформ».

«Видано наказ, яким звільнено з посади викладача Олександр Макаренка, згідно з п. 3 ст. 41 КЗпП України – за вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи», – повідомив агентству директор коледжу Леонід Жуха.

Звільненню передував скандал, який розгорівся через коментар Макаренка під постом про введення нових правил української мови у Facebook.

«Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-руску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова – мова окупантаў та фашыстаў», – написав викладач.

Макаренко намагався виправдатися й заявив, що називав «псячою мовою» суржик. Він заявив, що скандал роздули провокатори після того, як він засудив діяльність одного з Telegram-каналів через фотографії тіла померлого чоловіка.

Скандал із викладачем набув розголосу. Активісти повідомили про інцидент Уповноваженому із захисту державної мови (мовному омбудсмену) і на урядову «гарячу лінію».

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