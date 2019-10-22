Ексглава Нацбанку спрогнозувала падіння економіки в Україні за три-шість місяців



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Валерія Гонтарева заявила, що пісня хору Верьовки підірве економіку України

Жодна економіка в Україні ще не будувалася на такому політичному балагані і ганьбі, зазначила Гонтарева

Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева передрікає відтік інвесторів і падіння економіки через три-шість місяців після виступу хору імені Верьовки на Кварталі 95 з піснею про підпал її будинку.

Про це вона написала на The Page.

«Жодна економіка в Україні ще не будувалася на такому політичному балагані і ганьбі. Зараз вони або одумаються, або пожинатимуть плоди. Інвестори все бачать. Ключовою, звісно, є історія з ПриватБанком», - написала вона.

«Суди повинні зрозуміти, що ми не можемо поставити всю країну в залежність від любові до одного олігарха, навіть якщо президент вважає, що він йому щось винен. Якщо ти взяв відповідальність за країну - треба її нести«, - додала Гонтарева.

За її словами, Кабмін реформаторів міг би працювати, але «з продажними судами, олігархами на задньому дворі і ситуацією з ПриватБанком наслідки не змусять себе чекати. Для міжнародної спільноти це червона лінія».

«Зе-команда отримала країну на хвилі макростабільності, і на цьому вони можуть якийсь час протриматися. Але при таких політичних потрясіннях все швидко полетить вниз. Тут треба врахувати, що це відбудеться немиттєво - кореляція між політичним свавіллям і реакцією економіки становить три-шість місяців», - написала ексголова НБУ.

Зазначимо, що «Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої. Автори «Кварталу» наголосили, що саме політики, їхні дії та наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут.

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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