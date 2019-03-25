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    Економіка та фінанси

    Запорізький автомобілебудівний завод починає виробництво нового автобуса

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    Автобус побудований на базі шасі Asia Star, тоді як конструкція кузова стала результатом власних розробок українського автовиробника - Запорізький автомобілебудівний завод починає виробництво нового автобуса
    Автобус побудований на базі шасі Asia Star, тоді як конструкція кузова стала результатом власних розробок українського автовиробника

    Салон нового автобуса з антивандальних матеріалів, дозволяє з комфортом перевозити 28 пасажирів, - прес-служба ЗАЗ

    Запорізький автомобілебудівний завод запускає виробництво нової модифікації автобуса малого класу ЗАЗ А08. Про це повідомляє прес-служба Запорізького автозаводу.

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    Український автовиробник зазначає, що новинка стає логічним продовженням модельного ряду вже впроваджених у виробництві автобусів, серед яких вже є автобус малого класу ЗАЗ А07 і автобус середнього класу ЗАЗ А10.

    «Модель ЗАЗ А08 дозволить в першу чергу задовольнити попит клієнтів на техніку, передбачену для експлуатації на приміських маршрутах, а також буде доступний і в шкільній модифікації», - зазначають у компанії.

    Автобус побудований на базі шасі Asia Star, тоді як конструкція кузова стала результатом власних розробок українського автовиробника.

    ЗАЗ А08 оснащується турбодизельним двигуном виробника силових агрегатів Weichai робочим об’ємом 3 л, потужністю 103/3000 к.с. і обертовим моментом 400 Нм, що відповідає екологічному стандарту Євро-5.

    «Салон нового автобуса, в обробці якого використані антивандальні матеріали, дозволяє з комфортом перевозити 28 пасажирів, а загальна місткість салону становить 43 пасажири»,- повідомляють в ЗАЗ.

    Також як стандартне обладнання встановлено автономний обігрівач і як опція доступний кондиціонер салону.

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