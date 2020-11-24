Міністр фінансів розповів про переговори з МВФ щодо бюджету

Термінів подачі проєкту бюджету до Ради у Кабміні на називають

Термінів подачі проєкту бюджету до Ради у Кабміні на називають

Мінфін досі не представив доопрацьований бюджет уряду

Кабінет міністрів завершує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо бюджету України на 2021 рік. Незабаром його мають передати до парламенту. Про це заявив у вівторок, 24 листопада, міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі Інтерфакс-Україна.

«Наголошую на значному прогресі в процесі переговорів. Незабаром Мінфін оприлюднить офіційну інформацію напрацьованих позицій... Зараз перебуваємо на завершальному етапі формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних параметрів у рамках програми партнерства. Найближчим часом плануємо внести проект бюджету-2021 на розгляд уряду, а далі - до Верховної Ради України», - сказав він.

Раніше Міжнародний валютний фонд оцінив податкову політику України. У МВФ відзначають, що в Україні були спрямовані «серйозні зусилля» на модернізацію міжнародних аспектів податку на прибуток, а також наближення до стандартів ОЕСР (Організації економічної співпраці та розвитку). Однак деякі кола в Україні «наполегливо прагнуть скасувати податок на прибуток корпорацій».

Важливо зазначити, що позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов заявив, що Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.

Разом з тим, на думку ексзаступника міністра економіки Павла Кухти, лише для підтримки підприємців у разі введення в Україні локдауну знадобиться 20 мільярдів гривень.

Нагадаємо, прем’єр Шмигаль очікує від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу.

До слова, голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року. 10 листопада керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

Як повідомлялося раніше, колишній міністр економіки Тимофій Милованов висловився за додаткову емісію гривні у випадку локдауну.

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