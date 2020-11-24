Зеленський звільнив голову ОДА, який просив уряд відмовитися від «карантину вихідного дня»

Голова Хмельницької ОДА заявляв, що порушників карантину треба карати жорсткіше

Голова Хмельницької ОДА заявляв, що порушників карантину треба карати жорсткіше

Дмитро Габінет звільнений з посади голови Хмельницької ОДА 24 листопада

Президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», ─ йдеться у документі.

В указі зазначається, що тимчасово виконання обов’язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації покладаються на Романа Примуша.

Як повідомлялося, 23 листопада голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з наполегливим проханням відмовитися від «карантину вихідного дня» і повернутися до системи адаптивного карантину, яка передбачала поділ на чотири рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, що в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

23 листопада президент Володимир Зеленський під час наради у своєму офісі заявив, що «карантин вихідного дня» ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

У Кабміні очікують на аналіз впливу минулих вихідних на захворюваність на коронавірусну інфекцію Covid-19 і поки що не обговорюють продовження «карантину вихідного дня».