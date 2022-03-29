Кабмін виступив за санкції проти фірми, обладнання якої використовує росармія

Російське ТОВ «Итис» забезпечило загарбників станцією супутникового зв’язку

Кабінет міністрів України вніс пропозицію Раді нацбезпеки щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо російського ТОВ «Итис». Про це свідчить розпорядження від 27 березня, передає «Главком».

За інформацією уряду, у березні 2022 року в ході бойових дій з окупантом підрозділи Збройних Сил України захопили станцію супутникового зв’язку «Аурига 1.2В», виробником якої є ТОВ «Итис»(Російська Федерація). Використання цієї станції забезпечує функціонування системи управління збройними силами РФ (забезпечення високошвидкісних каналів передачі інформації).

Загалом, ТОВ «Итис» є одним з основних постачальників наземних та корабельних станцій космічного зв’язку збройним силам Російської Федерації.

Тому Кабмін пропонує Раді Нацбезпеки і оборони ввести санкції проти російської компанії у вигляді безстрокового блокування активів – обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; інші санкції, що відповідають принципам застосування, запроваджені законом про санкції.

Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що міністерство культури та інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна. Загалом, Кабмін вже підтримав пропозицію Мінкульту, лишається лише погодити санкції з РНБО та президентом Володимиром Зеленським. До переліку осіб, які підтримують війну в Україну, потрапили співаки та музиканти, політики, пропагандисти та посібники Кремля і дві юридичні особи.