Кабмін ввів держрегурування цін на бензин та дизельне паливо

Здійснювати розрахунки повинен НАК «Нафтогаз України», який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця

Середня ціна дизельного палива на травень становитиме 27,89 грн за літр, бензинів – 30,22 грн

Кабінет міністрів України ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки, пише «РБК Україна».

Кабмін вніс зміни до «карантинної» постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. На період дії карантину встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не більше 7 гривень за літр) та бензину (не більше 5 гривень за літр).

При цьому середня вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок і ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.

Здійснювати розрахунки повинен НАК «Нафтогаз України», який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а міністерство публікуватиме середні ціни одного літра дизельного палива і бензину до 5 числа кожного місяця.

Згідно з розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки повинна становити 27,89 гривень за літр, бензинів – 30,22 гривень за літр.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», Мінекономіки запроваджує граничні ціни на бензин та дизель з прив’язкою до цін у портах регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен, тобто за аналогію з формулою «Роттердам+», яка діяла для вугілля в 2016-2019 роках.