Призначення Вітренка головою «Нафтогаз» перевірять на конфлікт інтересів – НАЗК

Висновок про порушення або дотриманні Вітренком вимог закону в агентстві зроблять після обробки документів

Згідно з розпорядженням уряду, Вітренко призначений главою правління держкомпанії на рік

Національне агентство з питань запобігання корупції з 30 квітня перевіряє призначення Юрія Вітренка новим головою правління НАК «Нафтогаз» України на конфлікт інтересів. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит «Радіо Свобода».

«Національне агентство почало моніторинг і контроль за виконанням Юрієм Вітренко актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції», – йдеться у відповіді НАЗК.

Висновок про порушення або дотриманні Юрієм Вітренком вимог і обмежень закону в агентстві зроблять після обробки документів і інформації.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Нафтогазу. Замість нього на цю посаду призначено в.о. глави Міненерго Юрій Вітренко, який раніше був виконавчим директором Нафтогазу. Згідно з розпорядженням уряду, Вітренко призначений главою правління держкомпанії на рік. Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення з новин і заяву про відставку не подавав.

У Нафтогазі його звільнення і тимчасове відсторонення наглядової ради компанії назвали поверненням до ручного управління держкомпаніями.