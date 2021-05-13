Уряд регулюватиме ціни на бензин за аналогією з «Роттердам+», – ексглава НКРЕКП Вовк

Формула «Роттердам+» була запроваджена НКРЕКП в березні 2016 року і діяла до липня 2019 року

Мінекономіки запроваджує граничні ціни на бензин та дизель з прив’язкою до цін у портах регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен, тобто за аналогію з формулою «Роттердам+», яка діяла для вугілля в 2016-2019 роках.

Про це заявив ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк.

«Якщо полтавський газ по цінам Дюссельдорфу чи Амстердаму (скріплено підписом Зеленського), уран з Кіровоградщини по світовим цінам та дизель з Кременчука по Роттердамським цінам - це добре, то чому ж вугілля може бути погано. Вовк вже не на посаді, а справа його живе», – прокоментував ексглава НКРЕКП рішення уряду.

Вовк наголосив, що рішення уряду контролювати ціни на нафтопродукти за принципом імпортного паритету стало ще одним додатковим аргументом на користь остаточного закриття справи «Роттердам+».

Нагадаємо, формула «Роттердам+» була запроваджена НКРЕКП в березні 2016 року і діяла до липня 2019 року. Вона визначала об’єктивну ринкову ціну на вугілля на підставі міжнародних котирувань по аналогії з природним газом та бензином. Формула діяла до впровадження в Україні ринку електричної енергії.

З березня 2017 по серпень 2020 року НАБУ проводило розслідування стосовно формули, за результатами якого не було встановлено жодних збитків. Навпаки понад 10 українських державних і міжнародних експертиз інститути підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули «Роттердам+».

Прокуратура вже тричі закривала справу «Роттердам+» через відсутність доказів, що було підтверджено Вищим антикорупційним судом і Офісом генерального прокурора. Однак 16 квітня чергове рішення про закриття справи було скасоване і справа призупинена на невизначений термін.