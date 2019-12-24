Понад 400 дітей отримали стипендії від Вінницької міської ради



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Стипендії вручили за результатами І семестру навчального року

Вже традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят талановита молодь отримує стипендії Вінницької міської ради.

23 грудня, міський голова Сергій Моргунов зустрівся із переможцями міських, обласних та Всеукраїнських етапів олімпіад з різних навчальних предметів, переможцями всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів, фестивалів, спортивних змагань у музично-драматичного театру ім. Садовського.

Цього року стипендіатами Вінницької міської ради стали 404 учні. Стипендії вручили за результатами І семестру навчального року.

«Ми підбиваємо підсумки першого семестру, і мені приємно бачити стільки багато молодих, талановитих людей. Ви – гордість нашого міста. З впевненістю можу сказати, що ті досягнення, які має місто, – це заслуга всієї громади, і ваша зокрема. І я впевнений в тому, що наші діти є гордістю нашого міста і його майбутнє. Я хочу побажати вам, щоб ваші всі мрії здійснювались», – звернувся до стипендіатів Вінницький міський голова Сергій Моргунов.