Поведінка Медведчука аморальна і неадекватна. Заява Української делегації у Тристоронній контактній групі

Кремль і Медведчук намагаються використати полонених

Російська Федерація та народний̆ депутат України Віктор Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах. Таку заяву сьогодні зробила Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

«З цією метою вони планують завезти до України через Білорусь з Росії декількох осіб (попередньо 9), які утримувалися на тимчасово окупованій території України. Хто ці особи, чи були вони верифіковані у списках на звільнення, які обговорювалися в рамках Тристоронньої контактної групи, в якому стані ці особи – поки невідомо. Така активність РФ, її намагання використати Медведчука, є демонстративним кроком, який підважує процедури та практики, які реалізовуються в рамках діяльності Тристоронньої контактної групи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівництво РФ таким чином нехтує домовленостями, досягнутими на вищому рівні у нормандському форматі, фактично принижуючи значення відповідних зусиль Німеччини, Франції та ОБСЄ.

Зокрема, попередньо відомо, що цих дев'ятьох осіб з окупованої території України, перевезли до Ростова, де утримували, готуючись «віддати» Медведчуку.

Як повідомляється, згідно із державними процедурами, цих осіб після перетину кордону України доведеться помістити в обсервацію та провести через повну перевірку спеціальних служб – «фактично, Кремль та Медведчук підставляють цих людей під додаткове навантаження, намагаючись вивезти їх в обхід офіційної процедури звільнення через майданчик ТКГ».

«Глибоко аморальна спроба використати долі людей, які утримувалися на окупованій території з політичною та іміджевою метою ще раз демонструє усім, що Медведчук є неадекватною званню українського громадянина особою, а РФ – не здатною дотримуватись на цьому етапі елементарних процедур і практик, за які сама взяла на себе відповідальність», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівництво держави та українські спецслужби нададуть цим спробам відповідну оцінку. Також очікується відповідна реакція міжнародних партнерів.

20 січня стало відомо, що бойовики передадуть Україні дев'ятьох полонених. Імена осіб не розголошується. «Доставлено в слідчий ізолятор Луганська три особи, яких готують на передачу, в місті Донецьк в слідчому ізоляторі шість людей. Їх зараз харчують, миють, надають медичну допомогу, роблять охайний вигляд. Я думаю, що сьогодні ввечері, чи завтра вранці їх передадуть через такий маршрут Луганськ-Донецьк-Ростов-Мінськ і Київ. Призвища я не можу надати, нажаль», - сказала омбудсмен Людмила Денісова і зазначила, що всі вони - громадяни України.

У Міністерстві закордонних справ України вже заявили, що таке рішення грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.