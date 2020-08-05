У заступники міністра промисловості йде чиновник, родинні фірми якого привласнили 20 млн грн, – ЗМІ



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Харківський політик і бізнесмен Віталій Немілостівий претендує на посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України

Немілостівий свого часу працював в урядах Тимошенко та Азарова

Колишній перший заступник міністра промислової політики України в урядах Юлії Тимошенко та Миколи Азарова, а також колишній нардеп Віталій Немілостівий претендує на посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це йдеться у декларації про майно та доходи Немілостівого за 2019 рік на сайті НАЗК, яку він подав в кінці липня.



Зокрема Віталій Немілостівий задекларував, що на 50% володіє приватною фірмою ТОВ «ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування». Інші 50% належать сину Євгену Немілостівому.



Дана фірма згадується в досудовому розслідуванні СБУ у кримінальному провадженні №22017220000000147 від 2017 року.



За даними слідчих протягом 2015-16 років пов’язані між собою фірми ТОВ «ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування» та ТОВ «Машгідропривод» на виконання дослідно-конструкторських робіт в рамках договорів з ДП КБ «Південне» отримали 15 млн грн, які в подальшому перерахували фіктивним фірмам. Натомість роботи виконувалися, зокрема, державним підприємством «Харківський завод транспортного устаткування», назву якого використав при реєстрації власного ТОВ Немілостівий.



Також ТОВ «Машгідропривод» протягом 2015-2017 років на адресу державного підприємства «Луч» поставило продукції та надано послуг з розробки конструкторської документації на суму 34 млн грн під час виконання ракетобідувних програм. З яких 4,9 млн грн за версією слідчих були привласнені посадовими особами ТОВ «Машгідропривод» шляхом переведення коштів в готівку.



Згідно даних аналітичної платформи YouControl бенефіціаром ТОВ «Машгідропривод» є кіпрська компанія Nved Invest LTD, яка належить сину претендента в заступники міністра Євген Немілостівий.



В іншому кримінальному провадженні №42018220750000029 від 2018 року харківської поліції досліджується як приватна фірма-двійник ТОВ “ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування” завдала збитків державному однойменному підприємству.



За даними слідства у 2004 році частина основних засобів державного «ХЗТУ», в період санації підприємства, була передана на відповідальне зберігання до приватної фірми “ХЗТУ”. Зокрема передані технічні паспорти на виробничі приміщення у м. Харків. У 2018 році була призначена інвентаризація основних засобів державного підприємства. Однак, охорона приватної фірми Немілостівого не пустила інвентаризаційну комісію на територію, яка належить державному заводу.



Також у 2018 року за позовом військової прокуратури в інтересах ДП «ХЗТУ» до приватного «ХЗТУ» Господарський суд Харківської області прийняв рішення стягнути з фірми Немілостівого 385 тисяч гривень за несплату послуг оренди автотехніки державного заводу.



Подібне використання майна державного заводу оборонної галузі приватними структурами Віталія Немілостівого зафіксовано в рішенні Харківського апеляційного господарського суду від 2014 року. Тоді журналісти «Наших грошей» повідомляли, що державний виробник танків «Завод імені В.О.Малишева» має сплатити приватній фірмі ТОВ «Еко-Комуненерго» родини Немілостівих понад 25 мільйонів гривень за оренду приміщень, які належали заводу до 2008 року.



Протягом 2006 року Немілостівий працював першим заступником гендиректора на тому ж заводі ім. В.О. Малишева, а на початку 2007 року став в.о. гендиректора заводу.



У 2012 році Віталій Немілостівий обирався народним депутатом від «Батьківщини». Однак скоро покинув однойменну фракцію, через що Немілостівого експерти зарахували до «тушок». Так називали в часи Януковича народних депутатів, які покидали опозиційні фракції для того, щоб голосувати в унісон з Партією регіонів. Зокрема рух «Чесно» також зазначив великий відсоток голосування Немілостівого як позафракційного депутата за пропозиції регіоналів.