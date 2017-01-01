Кадиров «мріє» про свою відставку. Кремль проти

Пєсков заявив, що Кадиров залишається на своїй посаді, незважаючи на його слова про можливу відставку

Рамзан Кадиров заявив, що «мріє» покинути пост глави Чечні. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода. «Колись потрібні були такі, як я, щоб воювати, навести порядок, – а у нас сьогодні порядок, процвітання. Я вважаю, що прийшов час зробити зміни», – заявив Кадиров на телеканалі «Росія



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Глава Чечні Рамзан Кадиров

Пєсков заявив, що Кадиров залишається на своїй посаді, незважаючи на його слова про можливу відставку

Рамзан Кадиров заявив, що «мріє» покинути пост глави Чечні. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

«Колись потрібні були такі, як я, щоб воювати, навести порядок, – а у нас сьогодні порядок, процвітання. Я вважаю, що прийшов час зробити зміни», – заявив Кадиров на телеканалі «Росія 1».

Він визнав, що у нього є кілька кандидатур на посаду керівника Чечні. Їхні імена Кадиров не озвучив.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кадиров залишається на своїй посаді, незважаючи на його слова про можливу відставку, передає Радіо Свобода.

«Рамзан Кадиров неодноразово говорив, що є, образно кажучи, послідовним і рішучим членом кола однодумців президента Росії Володимира Путіна, і в цьому випадку має наміри продовжувати працювати так, як йому доручає президент країни. Іншого він не казав. З цього ми виходимо. Він продовжує залишатися чинним главою республіки», – сказав Пєсков.

Кадиров очолює Чеченську республіку з 2007 року. Правозахисники вважають, що він може бути причетним до десятків злочинів, зокрема, до вбивства політика Бориса Нємцова, переслідування російських опозиціонерів і критично налаштованих жителів Чечні, а також ЛГБТ-спільноти в республіці.

Сам Кадиров неодноразово заявляв, що його час на посту глави Чеченської республіки минув і що керівництву держави треба знайти іншу людину на цю посаду. Президент Росії Володимир Путін називав роботу Кадирова «ефективною».