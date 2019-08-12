Кампанію Зеленського фінансувало оточення Портнова: Чорновол подала в Держбюро розслідувань заяву



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Люди соратника Віктора Януковича Андрія Портнова фінансували виборчу кампанію Володимира Зеленського

Помічникив та юристи Портнова перерахували мільйони грн в передвиборчий фонд кандидата в президенти Зеленського, зазначила Чорновол

Народний депутат Тетяна Чорновол подала заяву у Державне бюро розслідувань щодо фінансування людьми соратника Віктора Януковича Андрія Портнова виборчої кампанії президента України Володимира Зеленського.

Про це Чорновол повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Подала в Державне бюро розслідувань заяву на Портнова. В ній йдеться про факти порушення ним виборчого законодавства та звинувачення Портнова в створені злочинної організації з метою узурпації влади. Зокрема, законодавство передбачає виключно добровільне фінансування передвиборчих фондів, натомість цілий перелік помічників та юристів підлеглих Портнову перерахували мільйони грн в передвиборчий фонд кандидата в Президенти Володимира Зеленського, виконуючи доручення Портнова», - написала Чорновол.

За її словами, все це було здійснено згідно домовленостей з самим Володимиром Зеленським і нинішнє призначення цілого переліку осіб близьких до Портнова на високі державні посади, є наслідком цих домовленостей. Зокрема, мова йде про призначення люстрованного Андрія Богдана керівником офісу Президента.

Нагадаємо, ідеальним генпрокурором для президента Зеленського нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський називав Андрія Портнова.