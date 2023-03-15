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Канада озброює Україну: Києву передадуть нові Leopard 2, снаряди та гаубиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Канада озброює Україну: Києву передадуть нові Leopard 2, снаряди та гаубиці
фото: з відкритих джерел

Канада вирішила надати Україні ще 8 тис. снарядів для гаубиць та 12 ракет для ППО

Влада Канади прийняла рішення передати Україні черговий пакет допомоги, до якого увійшли снаряди для гаубиць і танків, ракети для систем ППО, а також Оттава розпочала відправку другої партії раніше обіцяних Києву танків Leopard 2. Про це у своєму Twitter написала очільниця канадського Міноборони Аніта Ананд. 

«Канада передасть близько 8 тис. снарядів калібру 155 мм (підходять для гаубиць М777), а також 12 ракет для систем ППО з арсеналів Збройних сил Канади. Канада також надасть більше 1,8 тис. одиниць 105-міліметрових танкових снарядів», – зазначила вона. Окремо йдеться про те, що снаряди калібру 105 мм призначені для танків Leopard 1, які передають Україні Данія, Німеччина та Нідерланди. У танка Leopard 2 калібр зброї становить 120 мм.

Крім того, Оттава розпочала відвантаження ще чотирьох танків Leopard 2, які раніше були обіцяні Києву на додаток до вже поставлених чотирьох бойових машин, що знаходяться у Польщі. Техніка прибуде до Європи разом із канадськими військовими, які навчатимуть українських колег управлінню танками, а також допоміжним обладнанням та спорядженням. Крім цього, до Польщі відправлять і раніше обіцяну ремонтно-евакуаційну бронемашину. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців. Про це він сказав під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Теги: Німеччина міністр Канада Міноборони імпорт Нідерланди Данія партії

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