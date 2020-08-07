Канада виділить близько $43 млн на клінічні випробування вакцини від Covid-19



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Загалом Канада виділить приватним компаніям на підтримку розробки та випробування вакцини від коронавірусу 600 млн канадських доларів

На території Канади загалом зафіксовано 118 187 випадків коронавірусу

З державного бюджету Канади буде виділено близько $43 млн на проведення клінічних випробувань потенційної вакцини від коронавірусу.

Про це оголосили у міністерстві інновацій, науки й економічного розвитку Канади, повідомляє «Укрінформ».

«Міністр Бейнс оголосив про виділення компанії Variation Biotechnologies Inc. близько 56 млн канадських доларів ($43 млн) на підтримку клінічних випробувань імовірної вакцини від COVID-19. Цей проєкт є складовою глобальної боротьби з Covid-19 та підтримує зусилля Канади із отримання ефективної вакцини», – йдеться у поширеному пресрелізі.

Загалом Канада виділить приватним компаніям на підтримку розробки та випробування вакцини від коронавірусу 600 млн канадських доларів (близько $460 млн).

«Інші проєкти досі розглядаються», – зауважили в міністерстві.

На території Канади загалом зафіксовано 118 187 випадків коронавірусу, одужало вже 102 788 осіб, померли 8962 людини.

Раніше повідомлялося, що стала відома орієнтовна вартість вакцини від коронавірусу, яку збирається представити китайська компанія. Щеплення від Covid-19 коштуватиме близько 20 доларів, тобто десь 500 гривень.

Як повідомлялося, молодь за останні пів року почала втричі більше хворіти на Covid-19.

У ВООЗ заявили, що лише 10% населення планети мають антитіла до коронавірусу.

Коронавірус в Україні

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Померли 1819

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Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.