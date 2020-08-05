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    Суспільство

    Молодь за останні пів року почала втричі більше хворіти на Covid-19

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    Молоді люди, як правило, не дотримуються обмежувальних заходів, як-то носіння масок і соціального дистанціювання, а також багато подорожують, -&nbsp;менеджерка лікарні Джонса Хопкінса - Молодь за останні пів року почала втричі більше хворіти на Covid-19
    Молоді люди, як правило, не дотримуються обмежувальних заходів, як-то носіння масок і соціального дистанціювання, а також багато подорожують, - менеджерка лікарні Джонса Хопкінса

    Кількість молодих людей, які з кінця лютого і до середини липня заразилися коронавірусом, збільшилася з 4,5% до 15%

    Молоді люди віком від 15 до 24 років за останні пів року почали втричі більше хворіти на Covid-19.

    Такими є данні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пише Reuters. 

    «Молоді люди заполонили пляжі та нічні клуби, отож кількість тих, які захворіли на коронавірус, збільшилась з 4.5% до 15%», – йдеться у повідомлені.

    Ці данні базують на аналізі 6 млн заражень в період з 24 лютого до 12 липня в США, Іспанії, Німеччині, Франції та Японії.

    «Молоді люди, як правило, не дотримуються обмежувальних заходів, як-то носіння масок і соціального дистанціювання», – прокоментувала менеджерка лікарні Джонса Хопкінса в Балтиморі Нейса Ернст.

    Також вона додала, що подорожі також збільшують шанси заразитися і стати носієм Covid-19.

    У ВООЗ заявили, що лише 10% населення планети мають антитіла до коронавірусу.

    До відома, у світі станом на 5 серпня зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження, з них 255 тисяч тільки за минулу добу. Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 12 мільйонів людей. За час пандемії від коронавірусу нового типу Covid-19 померли понад 704 тисячі людей

    У п’ятірці «лідерів» за кількістю заражень – США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35 місці антирейтингу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      75490
    • Одужали
      41527
    • Хворіють
      32175
    • Померли
      1788

    Нагадаємо, в Україні станом на 5 серпня виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1788 осіб, з них 24 — за останню добу. За останніми даними, у країні одужали вже 40 613 осіб. Із них минулої доби - 914 осіб. 

    Росія США Індія Бразилія Україна Африка хвороби населення молодь ВООЗ коронавірус
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