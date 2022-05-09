Канада виділить Україні близько $40 млн оборонної допомоги

Новий пакет військової допомоги включатиме 18 камер для дронів, боєприпаси для гаубиць М777, вогнепальну зброю та набої

Канада заявила про новий пакет військової допомоги для України вартістю 50 млн канадських доларів (близько 41 млн доларів США - ред.). Про це оголосили в офісі глави уряду Канади Джастіна Трюдо після завершення візиту прем’єр-міністра до України.

“Прем’єр-міністр оголосив про додаткові заходи та кошти для подальшої підтримки України, серед яких виділення 50 млн канадських доларів у формі військової допомоги”, – сказали у Трюдо.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги включатиме 18 камер для дронів, боєприпаси для гаубиць М777, вогнепальну зброю та набої, а також супутникові зображення високої роздільної здатності на 15 млн дол.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, у знищеному російськими військами Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Після побаченого Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

Після візиту до зруйнованого росіянами Ірпеня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що приїзд Трюдо в Україну ніде не анонсувався.