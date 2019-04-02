Канада відправила до Африки додаткові кораблі та авіацію проти піратів
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Кораблі «Реджайна» і «Астерикс» патрулюватимуть Перську затоку та східне узбережжя Африки
Канада відправила до східного узбережжя Африки додаткові військові судна та авіацію для посилення боротьби із морським піратством.
Про це повідомили у міністерстві оборони Канади.
«Судно «Реджайна», військо-морський пункт поповнення «Астерикс» та літак СР-140 «Аврора» приєдналися до комбінованої оперативної групи, очолюваної Канадою. Ця група діє у рамках об'єднаних морських сил - військово-морської коаліції 33 країн, що сприяє безпеці та стабільності у водах східної Африки та Близького Сходу», - заявили у міноборони.
Зазначається, що «Реджайна» і «Астерикс» патрулюватимуть Перську затоку та східне узбережжя Африки, а «Аврора» вестиме повітряну розвідку.
«Всі ці зусилля здійснюються з метою підтримання безпеки в морі та вільного міжнародного товарообігу у найзавантаженіших та найскладніших морських шляхах світу», - зауважили в оборонному відомстві.
Як відомо, у рамках операції ARTEMIS близько 300 канадських військових перебувають на Близькому Сході, охороняючи Аденську затоку та суміжні води від морського піратства.
Нагадаємо, в МЗС заявили, що під арештом або під слідством в Італії наразі перебувають понад 150 українських моряків, ще 186 затримано у Греції, а двоє потрапили в піратський полон.
Джерело: Укрінформ