Пасажири першого поїзда через Кримський міст потрапили в базу «Миротворця»



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Поїзд «Таврія» прибув на вокзал окупованого Севастополя 25 грудня

Пасажири першого пасажирського поїзда «Таврія» з Санкт-Петербурга до Криму потрапили в базу українського сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Фонтанка».

Зокрема, в базу сайту потрапила кореспондент видання Венера Галеева і пасажири, імена яких згадувалися в репортажі про перший птяг через Кримський міст.

Поїзд «Таврія» завершив маршрут і прибув на вокзал в Севастополі 25 грудня о 09:25 (московський час). Потяг відправився в понеділок, 23 грудня, о 14:00 з платформи Московського вокзалу в Санкт-Петербурзі. Таким чином, в дорозі поїзд знаходився 43 години 25 хвилин.

Сайт «Миротворець» розміщує особисті дані журналістів, артистів, політиків та інших осіб, які відвідували Крим і Донбас в обхід українського законодавства або співпрацювали з представниками «ДНР» і «ЛНР».

Нагадаємо, сайт «Миротворець», який збирає і публікує інформацію про людей і організацій, дії яких, за оцінкою самого центру, «мають явні ознаки злочинів та правопорушень, і спрямовані на підрив Державного суверенітету та територіальної цілісності України», повністю відновив роботу.

Як повідомлялося, клієнт сайту «Миротворець» розповів про мрію стати президентом України.