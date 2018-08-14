Канадська компанія передасть українським військовим снайперських гвинтівок на $770 тисяч



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Фото: Canadian Black Rifle Mag

Компанія-виробник гвинтівок з Канади підписала контракт із Міністерством оборони України

Канадська компанія PGW Defense Technologies готується передати українським військовослужбовцям снайперські гвинтівки на суму 770 тис. доларів.

Про це розповів власник компанії PGW Defense Technologies Росс Спагруд в інтерв’ю UATV.

Спагруд, зокрема, підтвердив договір своєї компанії з Україною щодо про постачання далекобійних снайперських гвинтівок. Зокрема, угодою передбачено постачання систем снайперської гвинтівки LRT-3, 0,50 калібру.

Крім того, після продажу зброї компанія забезпечить обслуговування гвинтівок та навчання для військових.

«Чимало канадців мають українське походження, і я абсолютно впевнений, що кожен українець у Канаді, напевно, підтримує схожі ініціативи щодо захисту потреб своєї Батьківщини», - сказав Спагруд.

За його словами, зброя, швидше за все, надійде в Україну уже восени цього року.

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