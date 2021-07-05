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    Глава окупаційної адміністрації Ялти волає про допомогу (фото)

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    Павленко просить окупантів надати допомогу - Глава окупаційної адміністрації Ялти волає про допомогу (фото)
    Павленко просить окупантів надати допомогу
    Фото з відкритих джерел

    Експерти в студії висловили припущення, що американці могли застосувати метеорологічну зброю

    Нещодавно очільниця окупованої Ялти Яніна Павленко вийшла в прямий ефір федерального каналу з закликом рятувати місто.

    Павленко розпереживалася через зірваний курортний сезон, адже цього року не варто очікувати потоку туристів.

    За інформацією російських ЗМІ, експерти в студії висловили припущення, що американці могли застосувати метеорологічну зброю.

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    Глава окупаційної адміністрації Ялти волає про допомогу (фото)
    Глава окупаційної адміністрації Ялти волає про допомогу (фото)
    Глава окупаційної адміністрації Ялти волає про допомогу (фото)

    Павленко просить окупантів терміново надати допомогу, адже курортний сезон зірвано, а вона б хотіла хоч якось зарадити бізнесу, який заробляє на туристах.

    Додамо, що затяжні дощі охопили Ялту в окупованому Криму. У місті вийшла з берегів річка Водоспадна: бурхливий потік перехоплює через парапет. У соцмережах викладають ролики розгулу стихії, яку контролювати неможливо.

    Також Яніна Павленко повідомляла, що в Ялті після потопу потрібно ремонтувати четверту частину покрівель багатоквартирних будинків.

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    Теги: Крим туризм негода
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    Глава окупаційної адміністрації Ялти волає про допомогу (фото)