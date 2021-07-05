Глава окупаційної адміністрації Ялти волає про допомогу (фото)

Експерти в студії висловили припущення, що американці могли застосувати метеорологічну зброю

Нещодавно очільниця окупованої Ялти Яніна Павленко вийшла в прямий ефір федерального каналу з закликом рятувати місто.

Павленко розпереживалася через зірваний курортний сезон, адже цього року не варто очікувати потоку туристів.

За інформацією російських ЗМІ, експерти в студії висловили припущення, що американці могли застосувати метеорологічну зброю.

Павленко просить окупантів терміново надати допомогу, адже курортний сезон зірвано, а вона б хотіла хоч якось зарадити бізнесу, який заробляє на туристах.

Додамо, що затяжні дощі охопили Ялту в окупованому Криму. У місті вийшла з берегів річка Водоспадна: бурхливий потік перехоплює через парапет. У соцмережах викладають ролики розгулу стихії, яку контролювати неможливо.

Також Яніна Павленко повідомляла, що в Ялті після потопу потрібно ремонтувати четверту частину покрівель багатоквартирних будинків.

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