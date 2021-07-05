Путін і Лукашенко у списку ворогів свободи преси

До переліку також вперше включений прем'єр-міністр однієї з країн Євросоюзу – це глава уряду Угорщини Віктор Орбан

Організація «Репортери без кордонів» оприлюднила новий перелік «ворогів свободи преси". У список увійшли Путін, Лукашенко і вперше - прем'єр однієї з країн ЄС.

Президент Росії Володимир Путін і білоруський правитель Олександр Лукашенко увійшли до списку «ворогів свободи преси», підготований міжнародною неурядовою організацією «Репортери без кордонів» (RSF).

До переліку також вперше включений прем'єр-міністр однієї з країн Євросоюзу – це глава уряду Угорщини Віктор Орбан. Усього в реєстрі, оприлюдненому в понеділок, 5 липня, налічуються 37 глав держав і урядів, які, на думку укладачів, найбільш жорстко тиснуть на журналістів в своїх країнах.

«Нові фігуранти з'явилися в усіх регіонах світу. Їхні методи репресій різні, але служать одній меті – за всяку ціну запобігти критичному висвітленню подій», – заявив в зв'язку з опублікуванням нового переліку глава відділення «Репортерів без кордонів» в Німеччині Крістіан Мір (Christian Mihr) . «Від цього страждають журналісти, які, тим не менш, мужньо продовжують розслідування, але також і населення, яке таким чином позбавляється доступу до незалежної інформації, такої важливої, особливо в період глобальної пандемії», – сказав Мір.

Як нагадує RSF щодо ситуації у Східній Європі, Путін і Лукашенко потрапляли в попередні редакції переліку протягом близько 20 років. З моменту вступу Володимира Путіна на посаду президента РФ, «щонайменше 37 репортерів було вбито за свою роботу, і майже жоден з цих злочинів не було розкрито», відзначають автори списку.

Ситуація для незалежних співробітників ЗМІ в Росії цього року значно погіршилася після протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального і за кілька місяців до виборів до російської Державної думи, запланованих на 19 вересня. Вони піддаються ризику бути оголошеними «іноземними агентами».

Говорячи про Білорусь, в RSF констатують, що Олександр Лукашенко жорстоко придушує там будь-яке «вільне поширення інформації». Від початку протестів проти його правління минулого літа було затримано «більше 500 журналістів, деякі з них зазнали жорстокого поводження у в'язниці», підкреслюють співробітники «Репортерів без кордонів». При цьому 25 співробітників білоруських ЗМІ досі залишаються під вартою. У працівників іноземних засобів масової інформації практично немає можливості легально працювати в Білорусі, нагадують експерти.

Тим часом, ведучого «каналу Медведчука» облили зеленкою. Співробітник каналу «Перший незалежний» з оточення нардепутата ОПЗЖ Віктора Медведчука Руслан Коцаба заявив, що на нього скоїли напад на вокзалі в Івано-Франківську.