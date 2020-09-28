У «Дорогуську» призупинять митне оформлення й пропуск товарів та транспорту



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В’їзд у пункт пропуску «Ягодин»

На автомобільному пункті перетину кордону «Дорогуськ» буде проводитись технічне обслуговування трансформаторних станцій

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України 27 вересня повідомило, що наступного тижня на одному із пунктів пропуску на кордоні можливе уповільнення процесу оформлення з боку Польщі.

Відповідно до інформації, опублікованої на сайті Люблінської митної та податкової служби в Білій Подлясці (www.lubelskie.kas.gov.pl), 29 вересня з 8:00 до 18:00 в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Дорогуськ» не здійснюватимуть митне оформлення та пропуск товарів та транспортних засобів суміжною стороною, у зв’язку з відключенням електроенергії (технічним обслуговуванням трансформаторних станцій).

У ДПСУ просять громадян врахувати інформацію і для уникнення черг перед пунктом пропуску «Ягодин» обирати для перетину кордону інші пункти.

«Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення накопичення черг перед пунктом пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», пропонуємо обрання альтернативних маршрутів переміщення, та направлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення до інших пунктів пропуску, які функціонують на кордоні з Республікою Польща», – йдеться в повідомленні.

Кордон з Польщею можна перетнути також в пунктах пропуску «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова», «Шегині-Медика» та «Грушів-Будомєж».