Колишній соратник Януковича «кришував» незаконну торгівлю дорогоцінним камінням

Зловмисники обробляли топаз, берил та кварц на ювелірному заводі, а потім незаконно вивозили його для продажу за кордон

За даними слідства, «бізнес» контролював один із колишніх високопосадовців часів Януковича

Співробітники Служби безпеки заблокували незаконну схему з дорогоцінним камінням, який протиправно видобували в Україні. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисники обробляли топаз, берил та кварц на ювелірному заводі, а потім незаконно вивозили його для продажу за кордон. Під час обшуків у них вилучено понад 2 тонни дорогоцінного каміння.

За даними досудового слідства, нелегальний бізнес контролював один із колишніх високопосадовців часів Януковича, а організував – власник великої ювелірної компанії. Наразі ім'я соратника біглого президента та назва компаанії не повідомляються.

«Оперативники СБУ встановили, що зловмисники протиправно видобували на родовищах топаз, берил та кварц без оформлення відповідних дозвільних документів. Видобуте дорогоцінне каміння оброблялось на потужностях компанії та без оформлення дозвільних документів вивозилось на аукціони у Північній Америці. Також воно збувалось через одну з найвідоміших мереж ювелірних магазинів в Україні», - йдеться в повідомленні.

Під час проведення слідчих дій за місцем виробництва та адресами проживання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучили понад 2 тонни дорогоцінного каміння. Коштовності, у межах розпочатого провадження за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України, направлено на відповідні експертизи.

Тривають слідчі дії.