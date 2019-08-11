На Волині відкрили пункт пропуску в Польщу через понтонний міст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За день цей пункт перетину кордону обслуговує більше 10 тис. людей Фото: Район.Шацьк

Кожного року на кілька днів встановлюють міст між польським та українським містами

У селі Адамчуки Шацького району стартували Європейські дні добросусідства. В рамках цих заходів вже вдесяте встановлюється понтонний міст, який поєднує обидва боки Західного Бугу - Адамчуки Шацького району та Збереже Влодавського повіту.

Протягом кількох днів тут працюватиме тимчасовий пункт пропуску.

Місцева влада хоче зробити цей пункт пропуску постійним.

«Але надалі нам, тобто вищій владі, треба думати над тим, як збудувати тут автомобільний пункт пропуску. Але на це потрібна політична воля двох держав, а також фінансування будівництва необхідної для цього інфраструктури (доріг, пунктів пропуску та іншого)», - відзначив перший заступник голови Шацької райдержадміністрації Віктор Плейтух.

З кожним роком перетин цього пункту під час Європейських днів добросусідства є досить популярними. Так, у 2018 році протягом чотирьох днів було пропущено більше 41 тисячі громадян в обох напрямках; у 2017 році зафіксували 42 137 перетинів кордону, у 2016-му понтонний міст перетнули близько 50 тисяч осіб. Це майже вдвічі більше, ніж 2015 року, коли прикордонний контроль пройшли близько 27 тисяч осіб.