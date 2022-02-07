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    Путін прокоментував «маневри» російських військ біля українських кордонів

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    Путін прокоментував присутність російських військ біля українських кордонів - Путін прокоментував «маневри» російських військ біля українських кордонів
    Путін прокоментував присутність російських військ біля українських кордонів
    фото: Thibault Camus/AP/Reuters

    Путін розуміє, що від маневрів російської армії в небезпеці почуваються і країни Прибалтики

    Президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів із французьким колегою Еммануелем Макроном назвав незрозумілим, на яких підставах переміщення військ на території Росії намагаються подати як загрозу сусіднім країнам. Про це Путін сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    «Пересування наших військ по своїй, я хочу наголосити, території подається як загроза російського вторгнення, в даному випадку на Україну», – зазначив Путін.

    Глава РФ зазначив, що від маневрів російської армії в небезпеці почуваються і країни Прибалтики, і інші держави-сусіди.

    «На якій підставі, не дуже зрозуміло», – підсумував Путін.

    Нагадаємо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

    Як анонсувалося раніше, тема переговорів Макрона з Путіним – ситуація навколо кордонів України, куди в останні місяці РФ стягнула значну кількість військ.

    Раніше повідомлялося, що Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського.

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    Теги: Путін президент час
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    Путін прокоментував «маневри» російських військ біля українських кордонів