Шольц і Байден закликали до виконання Мінських угод і розповіли, в чому ключ до успіху діалогу

Ризик агресії Росії зберігається

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів із президентом США Джо Байденом телефонну розмову, в ході якої розповів про свої недавні візити до Києва і Москви. Сторони закликали до виконання мінських угод. Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Зазначається, що ризик подальшої військової агресії Росії проти України зберігається.

«Важливо почати конструктивний діалог із питань європейської безпеки, виконувати Мінські угоди і за підтримки Німеччини і Франції домогтися прогресу в нормандському форматі. Ключ до цього лежить в Москві», – йдеться в заяві.

В уряді також зазначили, що значного відходу російських військ поки не спостерігається. Кабмін Німеччини нагадав про позицію Заходу, що Росію чекатимуть «вкрай серйозні наслідки» у разі порушення суверенітету України.

Водночас Білий дім повідомляє, що сторони підтвердили свою прихильність суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслили важливість продовження трансатлантичної координації дипломатії і заходів стримування, а також посилення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Шольц у Москві зробив заяву про розширення НАТО. Раніше Зеленський і Шольц обговорили юридичні гарантії захисту України. 14 лютого канцлер Німеччини прибув до Києва на зустріч із Зеленським.

Напередодні Білий дім пригрозив Кремлю наслідками у разі визнання «Л/ДНР» .

Також міністри оборони НАТО зробили Росії пропозицію.

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