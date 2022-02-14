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    Канцлер Німеччини прибув до Києва на зустріч із Зеленським

    Після України Шольц вирушить до Москви, - Канцлер Німеччини прибув до Києва на зустріч із Зеленським
    Після України Шольц вирушить до Москви,
    фльл: Офіс президента

    Після переговорів Шольц та Зеленський проведуть зустріч із представниками ЗМІ

    Сьогодні, 14 лютого, до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Наразі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який перебуває в нашій країні з робочим візитом, повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Як зазначається, після переговорів Шольц та Зеленський проведуть зустріч із представниками ЗМІ, орієнтовно о 14:20.

    Після України Шольц вирушить до Москви, де зустрінеться із президентом РФ Володимиром Путіни.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну «буде коштувати дуже дорого». Як повідомлялося, у зв’язку з приїздом пана Шольца у столиці можуть обмежити рух транспорту.

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    Теги: Росія Німеччина Володимир Зеленський Україна Олаф Шольц
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    Канцлер Німеччини прибув до Києва на зустріч із Зеленським