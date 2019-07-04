Вокалістка гурту Каzka звернулася до Зеленського через кандидата Куницького: «Він не має права представляти партію»



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Олександра Зарицька вважає, що Олександр Куницький не має законного права представляти партію на парламентських виборах, оскільки має інше громадянство

Вокалістка гурту Каzka харків'янка Олександра Зарицька звернулася до Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації з громадянством іноземної держави кандидата в депутати від «Слуги народу» Олександра Куницького. Вона вважає, що Куницький не має законного права представляти партію на парламентських виборах.

Відеозвернення до президента України Олександра Зарицька опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«Шановний Володимире Олександровичу! Пане президенте! Я зараз звертаюся до вас як представник молоді та як харків'янка. Я ваш виборець. Дуже вас прошу розібратися з ситуацією щодо Куницького Олександра. Він має інше громадянство, і про це знає вся країна. Він не має права представляти вашу партію. Це неправильно і це незаконно», - заявила вокалістка гурту Каzka.

Олександр Куницький балотується в народні депутати по 169 мажоритарному округу Харкова від партії «Слуга народу». 30 червня на засіданні Центральної виборчої комісії заявили про те, що отримали документи, які підтверджують перетин державного кордону України Олександром Куницьким за іноземним паспортом. «Якщо комісії стають відомими підстави для втрати особою права бути обраною народним депутатом, то ЦВК скасовує реєстрацію такого кандидата», - сказала тоді член ЦВК Ольга Желтова.

Нагадаємо, вчора два народні депутати Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук опублікували фотографії Куницького в формі армії Ізраїлю. Як виявилося, кандидат в нардепи по харківському округу проходив службу у військах іноземної держави.

Також в YouTube опубліковано відео, датоване 2014 роком, на якому Куницький особисто підтверджує, що знаходиться в Ізраїлі та готується прийняти присягу в армії.

Володимир Зеленський поки не відреагував на звернення харків'янки Олександри Зарицької.

Нагадаємо, Указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.