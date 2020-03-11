Карантин в Україні: у «Нафтогазі» дозволять працювати віддалено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники, які мають дітей, зможуть працювати не виходячи з дому

У компанії «Нафтогаз» придумали, що робити співробітникам, які не знають куди подіти своїх дітей на час тритижневого карантину в школах і дитсадках. Керівник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболев заявив, що у компанії вирішили деяким працівникам надати можливість працювати віддалено.

«Ми у «Нафтогазі» вирішили, що у таких випадках, за погодження з вашим безпосереднім керівником та якщо ви не задіяні у безперервному виробничому процесі, ви маєте право працювати віддалено. Ваше робоче місце буде визначене вдома до завершення карантину або зміни обставин», - написав він.

Коболев повідомив, що у четвер, 12 березня, департамент управління персоналом та соціальної політики надасть детальні рекомендації, як саме це оформити. А тим часом правління «Нафтогазу» сьогодні надасть інструкцію керівникам усіх підприємств групи прийняти відповідні рішення, щоб вже із завтрашнього дня співробітники, які мають таку необхідність, могли працювати віддалено на час запровадження карантину у навчальних заходах.

«Колеги з департаменту безпеки зроблять необхідні кроки, щоб мінімізувати ризики при віддаленій роботі співробітників. Просимо колег, яким необхідна така можливість, повідомити про це свого керівника (імейлом або телефоном) і чекати на подальші інструкції. Компанія також готує інші рекомендації і рішення про порядок роботи у зв‘язку з ризиками поширення коронавірусу», - повідомик керівник НАК.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.