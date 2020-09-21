Далі буде гірше. Чому владі не вигідно переносити вибори

Богдан Петренко Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Богдан Петренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політична доцільність у нас завжди стояла вище за якісь там юридичні підстави

Знову заговорили про перенесення виборів. Навіть почали шукати юридичну підставу для цього. Наприклад, надзвичайний стан. Все ж таки коронавірус у країні.

І ніби підстави політичні для цього є. Бо не перемагає «Слуга народу» - не те, що як на минулих парламентських. Взагалі ніяк не перемагає.

Але проблема у тому, що перенесення виборів нічого не не дасть. Воно зробить ситуацію гірше для партії влади. Гірше, бо рейтингові тенденції тяжіють до нуля. Гірше, бо на початку листопада почнуть приходити платіжки за тепло і вони будуть приходити всю зиму.

Тому можна що завгодно говорити, але перенести вибори - навіть через енну хвилю епідемії - це вставляти палки у власні колеса. Далі буде гірше. Тому, краще зараз взяти те, що є.

Тим більше, що політична доцільність у нас завжди стояла вище за якісь там юридичні підстави.

Ще є один чинник - це громадська думка. Це єдине, що може зупинити чи змінити наміри влади. Якби більшість населення захотіло закрити ще раз на жорсткий карантин країну (і перенести вибори) то влада б не вагалась. Але ми вже проходили закриття. І ще довго будемо вихекувати той локдаун. Тому на масове бажання затягнути пояси також очікувати не варто.

Вибори будуть.

Джерело: блог Богдана Петренка

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