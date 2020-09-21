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    Думки вголос

    Далі буде гірше. Чому владі не вигідно переносити вибори

    • Богдан Петренко

      Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    • Розсилка
    Далі буде гірше. Чому владі не вигідно переносити вибори

    Політична доцільність у нас завжди стояла вище за якісь там юридичні підстави

    Знову заговорили про перенесення виборів. Навіть почали шукати юридичну підставу для цього. Наприклад, надзвичайний стан. Все ж таки коронавірус у країні.

    І ніби підстави політичні для цього є. Бо не перемагає «Слуга народу» - не те, що як на минулих парламентських. Взагалі ніяк не перемагає.

    Але проблема у тому, що перенесення виборів нічого не не дасть. Воно зробить ситуацію гірше для партії влади. Гірше, бо рейтингові тенденції тяжіють до нуля. Гірше, бо на початку листопада почнуть приходити платіжки за тепло і вони будуть приходити всю зиму.

    Тому можна що завгодно говорити, але перенести вибори - навіть через енну хвилю епідемії - це вставляти палки у власні колеса. Далі буде гірше. Тому, краще зараз взяти те, що є.

    Тим більше, що політична доцільність у нас завжди стояла вище за якісь там юридичні підстави.

    Ще є один чинник - це громадська думка. Це єдине, що може зупинити чи змінити наміри влади. Якби більшість населення захотіло закрити ще раз на жорсткий карантин країну (і перенести вибори) то влада б не вагалась. Але ми вже проходили закриття. І ще довго будемо вихекувати той локдаун. Тому на масове бажання затягнути пояси також очікувати не варто.

    Вибори будуть.

    Джерело: блог Богдана Петренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    вибори надзвичайний стан карантин коронавірус
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