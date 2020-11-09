Поліція викрила в центрі Києва «замаскований» розважальний заклад (фото, відео)

Клієнти могли потрапити до закладу тільки після бронювання столика у телефонній розмові з адміністратором

Під час відпрацювання Голосіївського району Києва працівники територіального управління поліції виявили на вулиці Саксаганського розважальний заклад, який працював, порушуючи карантинні обмеження щодо заборони приймати клієнтів після 22 години.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Клієнт проходив у приміщення тільки після бронювання столика через адміністратора закладу.

«Незважаючи на те, що двері розважальної установи були зачинені, ми із залученням додаткових сил спецпризначенців провели невідкладний обшук. Станом на 22:30 там перебували працівники та клієнти. Під час слідчих дій ми виявили та вилучили докази, які підтверджують роботу закладу у заборонений час, а саме чеки, документацію, відео з камер спостереження та кошти», - повідомив начальник Голосіївського управління поліції Владислав Іщенко.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що у місті Києві створені мобільні групи для моніторингу дотримання карантину. Щодобово правоохоронців спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України перевіряють дотримання встановлених протиепідемічних заходів закладами господарської діяльності. Лише упродовж останній вихідних перевірено майже 900 таких об’єктів, серед яких переважно розважальні та заклади харчування, ТРЦ тощо. У 148 випадках задокументовано правопорушення та складено адміністративні протоколи на посадових осіб цих закладів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Поліція закликає громадян не порушувати встановлених вимог протиепідемічних заходів, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку.