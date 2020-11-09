Новина про супер-вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку

В Європі торги ще тривають: німецький DAX злетів на 5,93%

Ф’ючерси на американські індекси після новини про ефективну вакцину одразу підстрибнули: Dow Jones 30 зріс на 6,17%

Фондові ринки по всьому світу відреагували стрімким зростанням на заяву фармацевтичної компанії Pfizer про 90% ефективність нової вакцини проти коронавірусу.

Як писав «Главком», вакцина проти Covid-19 від компаній Pfizer та BioNTech показала високу ефективність у проміжних результатах третьої стадії клінічних випробувань.

В компанії повідомили, що було лише 94 випадки зараження серед 43 538 учасників експерименту (як вакциновані, так і ті, хто отримував плацебо). Таким чином, в Pfizer заявляють про більш ніж 90% ефективності вакцини-кандидата на сьомий день після введення другої дози. Весь цикл вакцинації займає 28 днів.

Pfizer і BioNTech розраховують виробити до 50 млн доз вакцини проти коронавірусу вже в 2020 році і до 1,3 млрд доз – в 2021 році.

Акції Pfizer здорожчали на 15,22%, депозитарні розписки BioNTech SE - на 25,62%.

Ця заява прозвучала на фоні поглиблення пандемії ковіду: за 7 листопада в світі було виявлено 600 тис. нових випадків Covid-19, померло 7,4 тис. осіб. В Європі багато країн повертають локдауни.

Ефективність усіх інших вакцин проти коронавірусу, які розробляють зараз по всьому світу, раніше оцінювалася на рівні 60-70%, тому ефективність понад 90% виглядає надзвичано, повідомляє Bloomberg.

Сьогодні ф’ючерси на американські індекси після появи пресрелізу Pfizer одразу підстрибнули: Dow Jones 30 зростає на 6,17%, S&P 500 – на 4,58%, Nasdaq – на 1,33%.

В Європі торги ще тривають: німецький DAX злетів на 5,93%, британський FTSE 100 – на 5,81%, французский CAC 40 – на 7,83, іспанський IBEX 35 – на 8,29%, бельгійський BEL 20 – на 5,61%, австрійський ATX – 7,21%.

Загальноєвропейський Euro Stoxx 50 злетів на 6,91%.

Швидке приборкання коронавірусу підтримає світове економічне відновлення, тому в ціні стрімко зросли енергoресурси: нафта марки Brent підскочила на 9% (до $43 за барель), а нафта WTI - на 8,8% (до $40,41).

Азійські ринки, які зараз зачинені, відкриються значним стрибком.

Ф’ючерси на японський індекс Nikkei 225 зростають на 6,42%, а японський TOPIX – на 6,58%.

Китайський CSI 300 має зрости на 2,23%, гонконгський Hang Seng 40 – на 3,52%. Австралійський індекс S&P/ASX 200 підніметься на 5,27%.

Зростання прогнозують ринкам Індії (+4,15%), Південної Кореї (+1,21%) та Сінгапуру (+4,56%).