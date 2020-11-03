Кардіоцентр у Полтаві, який 1 вересня помпезно відкрив Зеленський, досі не працює

Кардіодиспансер уже б працював і рятував життя, якщо б не бюрократична волокита

Два місяці тому Володимир Зеленський відкрив у Полтаві новий сучасний корпус кардіодиспансеру. Але він досі не працює, бо депутати облради не можуть зібратися, щоби передати його у власність комунального підприємства. Про це пише видання «Полтавщина».

Журналісти нагадали, як 1 вересня президент Зеленський приїхав у Полтаву, де серед іншого відкрив і новий корпус кардіодиспансеру на вулиці Макаренка. Оновлений медзаклад мав стати гордістю міста та області — шість поверхів високоточного обладнання, три операційні, надсучасна реанімація, футуристичні кабінети, просторі коридори, клімат-контроль, душові. Кардіодиспансер зовсім не схожий на старі радянські лікарні, які ми звикли бачити із дитинства. Володимир Зеленський тоді розповів, що багато разів мандрував країнами Європи та Америки, був у багатьох медзакладах, але не бачив державної лікарні такого рівня. А голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов назвав кардіодиспансер «космодромом у медичній галузі». Кардіодиспансер будували 4 роки й витратили на його будівництво понад 400 мільйонів гривень.





Олег Синєгубов, Костянтин Вакуленко та Володимир Зеленський на відкритті нового корпусу 1 вересня

Через кілька тижнів після приїзду президента лікарі мали проводити високотехнологічні операції. Однак минуло два місяці, а медзаклад й досі не приймає пацієнтів. В холодних коридорах «космодрому» мерзне персонал в очікуванні перших хворих. А їх не привозять, бо через звичну бюрократію кардіодиспансер не може розпочати роботу. Чому? Нову будівлю потрібно поставити на баланс КП «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради». За це повинні проголосувати депутати обласної ради. Однак вони не можуть зібрати кворум, через велику кількість хворих на ковід та різні погляди на розподіл бюджету у решти депутатів. Без цього технічного рішення не можна підписати договір із комунальниками на обслуговування медзакладу.

Детальніше про ситуацію розповів головний лікар кардіодиспансеру Костянтин Вакуленко.

«Чекаємо на офіційну передачу медичного корпусу у власність комунального підприємства, щоби ми могли укласти договір на постачання опалення і все інше. Є юридичні механізми, які треба зробити. Наскільки мені відомо, голова ОДА написав лист на голову обласної ради для того, щоб він своїм розпорядженням передав кардіодиспансер на баланс. Управління капітального будівництва готувало відповідне рішення на сесію Полтавської обласної ради. Ми б уже приймали перших пацієнтів, але кардіодиспансер не працює у звичному режимі. Перші пацієнти — це клієнти на комп’ютерний томограф. Приїжджав фахівець із Києва, він оглянув близько 20 пацієнтів», - розповів лікар.

На сайті Полтавської обласної ради відсутнє рішення щодо передачі кардіодиспансеру на баланс комунального підприємства. Його планували додати до порядку денного, але сесія не відбулася. «Департамент капітального будівництва й архітектури виносив на останню сесію питання про передачу цього об’єкту. Відділ майна Полтавської обласної ради також займався цим питанням, але сесія не відбулася. Як тільки вона відбудеться, то приймуть рішення, а будівлю передадуть комунальному підприємству, щоб вже лікарня укладала договори на електро та теплопостачання. Тоді заклад зможе працювати, бо там все готово. Я спілкувався із головою обласної ради, він сказав, що вони планують зібратися після виборів. Зараз вони чекають на результати виборів, як тільки вони будуть оголошені, то депутати одразу зберуться», - повідомив заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Також на останній сесії облради мали виділити 3 мільйони гривень на експлуатацію корпусу кардіології. Коли депутати дійшли до питання внесення змін до бюджету, то частина обранців розбіглася, а для результативного голосування не вистачило двох голосів. Згодом Олег Синєгубов своїм розпорядженням перерозподілив кошти між іншими департаментами та направив потрібну суму на кардіодиспансер.

Ці кошти потрібні для обслуговування систем вентиляції, теплопостачання, водопостачання, електропостачання, пожежної безпеки, відеоспостереження, ліфтів та інше. Однак поки будівлю не передадуть на баланс, використати ці кошти не можна. Щоби підключити будь-який енергоносій до закладу, потрібне право на власність.

Хоча сьогодні електроенергія у будівлі є. Відповідний договір має підрядна організація, яка займалася будівництвом. На запитання щодо енерговитратності корпусу, то Костянтин Вакуленко відповів, що будівля використовує електроенергії більше, ніж звичайна будівля, бо в ній більше елементів, які використовують електроенергію. Розрахункові показники високі, але як буде при експлуатації, все покаже «жива робота».