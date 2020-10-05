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    Бунт у Нових Санжарах: чоловік, який керамічною плиткою розбив обличчя начальнику поліції, отримав вирок

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    Після сутичок у Нових Санжарах були заведені кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця - Бунт у Нових Санжарах: чоловік, який керамічною плиткою розбив обличчя начальнику поліції, отримав вирок
    Після сутичок у Нових Санжарах були заведені кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця

    Суд виніс два вироки за фактами масових заворушень у Нових Санжарах на Полтавщині у лютому 2020 року

    Новосанжарський районний суд Полтавської області визнав винними двох чоловіків у масових заворушеннях (ч. 1 ст. 294 КК України) проти приїзду евакуйованих громадян України та іноземців з китайського Уханя і призначив п’ять років тюрми кожному, але звільнив обох від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

    Про повідомляє «Главком» з посиланням на вироки від 23 вересня.

    Обоє обвинувачених 20 лютого 2020 року у Нових Санжарах кидали каміння та цегли у працівників правоохоронних органів, тим самим перешкоджали організованій колоні автобусів, які перевозили евакуйованих із китайського Уханю громадян до медичного центру Нацгвардії «Нові Санжари».

    А одному з обвинувачених навіть вдалося поранити начальника управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Полтавській області. Зокрема, на час сутичок чоловік стояв на сходинках магазину «Островок» та кинув шматок керамічної плитки в перший з колони автобус. Плитка потрапила у дах автобуса і відрекошетила в обличчя поліцейському, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження у вигляді забійно-різаних ран обличчя, забою м`яких тканин обличчя, закриту черепно-мозкову травму. 

    Загалом, травми різного ступеню тяжкості отримали командир роти №2 батальйону поліції «Полтава», інспектор роти №1 батальйону поліції «Полтава», двоє поліцейських роти №1 батальйону поліції «Полтава», один із начальників ГУ Нацполіції в Полтавській області.

    Обоє обвинувачених чоловіків уклали угоду про визнання винуватості і повністю визнали свою вину. Звільнивши їх від відбування покарання, суд поклав на них ряд обов`язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

    Наголосимо, що санкція ч. 1 ст. 294 КК України передбачає покарання від п’яти до восьми років в’язниці.
    Нагадаємо, що 20 лютого до України прибув літак з евакуйованими громадянами, які перебували в китайському Ухані, де зафіксований спалах коронавірусу. На борту перебували 45 громадян України та 27 іноземців, а також екіпаж і лікарі. За даними МОЗ, усі – здорові.
    Цих осіб помістили на обсервацію до санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.
    Водночас перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.
    5 березня у Нових Санжарах побував президент Володимир Зеленський, який привітав евакуйованих з Китаю громадян із закінченням 14-денного терміну обсервації.

    25 серпня у Нових Санжарах, що на Полтавщині, було зафіксовано перший випадок Covid-19. Захворіла пенсіонерка, яка приїхала з відпочинку на Західній Україні.

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