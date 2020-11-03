«Сіра зона» на Донбасі. Інфекціоніст повідомляє про коронавірусний колапс

На Донеччині медперсонал хворіє вже по другому колу, відмовляється працювати і звільняється

«Пацієнти чекають на результати тесту тиждень-два»

На Донеччині, у «сірій зоні», складається катастрофічна ситуація із ПЛР-тестуванням на коронавірус, із забезпеченістю лікарень киснем та необхідною апаратурою для лікування хворих на Cоvid-19, а також із дефіцитом медперсоналу. Про це у коментарі «Главкому» розказав кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

За словами епідеміолога, пацієнти чекають на результати тесту тиждень-два. «А знаєте, що далі? Коли людина чекає на результат два тижні, вона з великою вірогідністю отримає від лабораторії папірець про те, що матеріал забракований, бо ж біоматеріал не може зберігатися вічно», – зазначив Александрін і нагадав, що без позитивного ПЛР-тесту хвора людина не зможе потрапити до «ковідної» лікарні і отримати оплачене (хоча б частково) Національною службою здоров’я лікування.

«Отримуємо штучно створену патову ситуацію, коли хвора людина не може потрапити до лікарні. Саме головний санітарний лікар відповідальний за роботу лабораторних центрів. Хочу нагадати, минуло вісім місяців з моменту початку спалаху коронавірусу в Україні», – підкреслив Александрін.

По-друге, за словами експерта, зокрема, на Донеччині, медперсонал хворіє по другому колу, відмовляється працювати і звільняється.

«Лікарі у Донецькій області раз на тиждень влаштовують щось на кшталт страйків. Річ у тім, що у них немає медичної страховки, тож у випадку зараження коронавірусом сплачувати за лікування доводиться із власної кишені. Чек за лікування складає від 30 тис. до 70 тис. грн. Зарплата лікаря – це кілька тисяч», – пояснив Александрін.

Експерт також зауважив, що у регіоні в умовах, коли наявні ліжко-місця у лікарнях нема кому з медиків обслуговувати, зверху на головних лікарів області здійснюється потужний тиск, щоб вони розгортали якомога більше «ковідних» ліжок.

«Але ж таке ліжко має сенс лише у випадку, коли до нього підведений кисень та решта комунікацій для надання допомоги», – наголосив Александрін.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від усклааднень через Covid-19, натомість за минулу добу одужало 5100 осіб.

Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

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