«Мав би бути вилучений»: куратор арбітрів розібрав резонансне суддівство Балакіна

Головний експерт з арбітражу Української асоціації футболу дав однозначний вердикт

Елітний арбітр у минулому Нікола Ріццолі прокоментував рішення рефері Миколи Балакіна за мотивами зіткнення оборонця Крістіана Біловара та хавбеком Ліндона Емерллаху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал УАФ.

Скандальний епізод стався у першому таймі поєдинку житомирського «Полісся» та київського «Динамо». Матч відбувся у 19-му турі української Премєр-ліги. Центрбек столичного гранда Біловар грубо вїхав у ногу «поліського вовка» Емерллаху.

На думку Ріццолі, Балакін у цьому епізоді перебував у неоптимальній позиції. Як наслідок, він неправильно оцінив контакт і призначив лише штрафний удар. Це рішення арбітра італійський фахівець назвав помилковим.

«За таке порушення гравець мав би бути вилучений з поля за серйозне ігрове порушення. Оскільки характер порушення та відповідні критерії є достатньо чіткими, відеоасистент арбітра був рекомендувати арбітру перегляд епізоду на полі, щоб забезпечити правильну переоцінку епізоду», – заявив Ріццолі.

Експерт переконаний, що Біловар мав отримати червону картку. Проте, в неправильному трактуванні епізоду провина лежить не лише на Балакіні. Відеоасистент арбітра повинен був рекомендувати рефері в полі переглянути повтор, щоб коректно оцінити епізод.

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко розкритикував арбітраж у Прем'єр-лізі. Очільник вітчизняного футболу розгніваний рівнем суддівства в елітному дивізіоні. Асоціація розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів і представників профільного комітету.

Тим часом кам'янець-подільський «Епіцентр» забрав обидві нагороди туру УПЛ. Форвард команди Владислав Супряга визнаний найкращим гравцем, а керманич подолян Сергій Нагорняк – тренером туру. У рамках 19-го туру «Епіцентр» розгромив «Колос» із Ковалівки.