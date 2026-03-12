Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Мав би бути вилучений»: куратор арбітрів розібрав резонансне суддівство Балакіна

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Мав би бути вилучений»: куратор арбітрів розібрав резонансне суддівство Балакіна
Нікола Ріццолі визнав помилку рефері Миколи Балакіна
фото: УАФ

Головний експерт з арбітражу Української асоціації футболу дав однозначний вердикт

Елітний арбітр у минулому Нікола Ріццолі прокоментував рішення рефері Миколи Балакіна за мотивами зіткнення оборонця Крістіана Біловара та хавбеком Ліндона Емерллаху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал УАФ.

Скандальний епізод стався у першому таймі поєдинку житомирського «Полісся» та київського «Динамо». Матч відбувся у 19-му турі української Премєр-ліги. Центрбек столичного гранда Біловар грубо вїхав у ногу «поліського вовка» Емерллаху.

На думку Ріццолі, Балакін у цьому епізоді перебував у неоптимальній позиції. Як наслідок, він неправильно оцінив контакт і призначив лише штрафний удар. Це рішення арбітра італійський фахівець назвав помилковим.

«За таке порушення гравець мав би бути вилучений з поля за серйозне ігрове порушення. Оскільки характер порушення та відповідні критерії є достатньо чіткими, відеоасистент арбітра був рекомендувати арбітру перегляд епізоду на полі, щоб забезпечити правильну переоцінку епізоду», – заявив Ріццолі.

Експерт переконаний, що Біловар мав отримати червону картку. Проте, в неправильному трактуванні епізоду провина лежить не лише на Балакіні. Відеоасистент арбітра повинен був рекомендувати рефері в полі переглянути повтор, щоб коректно оцінити епізод.

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко розкритикував арбітраж у Прем'єр-лізі. Очільник вітчизняного футболу розгніваний рівнем суддівства в елітному дивізіоні. Асоціація розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів і представників профільного комітету.

Тим часом кам'янець-подільський «Епіцентр» забрав обидві нагороди туру УПЛ. Форвард команди Владислав Супряга визнаний найкращим гравцем, а керманич подолян Сергій Нагорняк – тренером туру. У рамках 19-го туру «Епіцентр» розгромив «Колос» із Ковалівки.

Читайте також:

Теги: Українська асоціація футболу Микола Балакін ФК «Полісся» ФК «Динамо» суддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола Балакін залишився без роботи в прийдешні вихідні
Арбітр Балакін, який судив гру «Полісся» – «Динамо», лишився без роботи
Сьогодні, 10:29
Самба Діалло намагатиметься проявити себе в місті Лева
«Динамо» несподівано віддало легіонера середняку Прем'єр-ліги
Сьогодні, 11:00
Владислав Супряга продемонстрував якості бомбардира
«Воскреслий» форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 13:28
Валентин Рубчинський продовжить кар'єру в місті Лева
«Динамо» відпустило в «Карпати» учасника Олімпіади-2024
Вчора, 17:33
Героєм зустріч став форвард киян Матвій Пономаренко
«Полісся» – «Динамо»: результат центральної гри 19 туру УПЛ
8 березня, 20:37
Валерій Лучкевич не зміг закріпитися в Києві
Новачок УПЛ підписав фіналіста Ліги Європи з «Дніпром»
6 березня, 11:59

Новини

Польща – Україна: стали відомі склади команд на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг
Польща – Україна: стали відомі склади команд на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг
Ягупова встановила рекорд результативності в кваліфікації на жіночий Євробаскет-2027
Ягупова встановила рекорд результативності в кваліфікації на жіночий Євробаскет-2027
«Мав би бути вилучений»: куратор арбітрів розібрав резонансне суддівство Балакіна
«Мав би бути вилучений»: куратор арбітрів розібрав резонансне суддівство Балакіна
Гераскевич – Герой України? Нардеп Вірастюк не розібрався, за що він голосував у Раді
Гераскевич – Герой України? Нардеп Вірастюк не розібрався, за що він голосував у Раді
«Підтримують Росію». РФ хоче запросити збірні Угорщини та Словаччини на хокейний турнір
«Підтримують Росію». РФ хоче запросити збірні Угорщини та Словаччини на хокейний турнір
Суперник збірної України продовжив контракт із головним тренером
Суперник збірної України продовжив контракт із головним тренером

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua