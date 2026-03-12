«Динамо» несподівано віддало легіонера середняку Прем'єр-ліги

Скромний колектив оформив гучний трансфер

Львівський «Рух» підписав вінгера київського «Динамо» Самбу Діалло. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Жовто-чорні» орендували сенегальця. Угода розрахована до кінця нинішнього сезону. У новій команді Діалло виступатиме під 14-м номером.

З літа крайній нападник не виходив на поле в офіційних поєдинках. Під час зимової паузи він зіграв три контрольні поєдинки за «Динамо», в яких відзначився одним голом. Раніше Діалло виступав за єрусалимський «Хапоель» на правах оренди.

Африканець переїхав до України ще влітку 2021 року в юному віці. Спершу він виступав за «Динамо» U-19. Зокрема, в Юнацькій лізі УЄФА за плечима Діалло пять забитих мячів у восьми матчах.

За першу команду «біло-синіх» за п'ять років сенегальський нападник провів 17 поєдинків, у яких записав до свого активу один гол. Дебютувати за «Рух» Діалло матиме нагоду вже 15 березня, коли «жовто-чорні» зустрінуться з камянець-подільським «Епіцентром» у чемпіонаті України.

