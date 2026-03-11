Головна Спорт Новини
«Динамо» відпустило в «Карпати» учасника Олімпіади-2024

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Динамо» відпустило в «Карпати» учасника Олімпіади-2024
Валентин Рубчинський продовжить кар'єру в місті Лева
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд віддав українця середняку Прем'єр-ліги

Львівські «Карпати» підписали півзахисника Валентина Рубчинського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Біло-зелені» орендували хавбека. Угода розрахована до кінця сезону. Рубчинський втратив місце в основній обоймі «Динамо» та не входив у плани Ігоря Костюка.

Перемовини між клубами тривали кілька тижнів. На заваді оренді стояла чимала зарплата вихованця «Дніпра». Найімовірніше, «біло-сині» покриватимуть частину виплат.

У нинішньому сезоні Рубчинський зіграв лише п'ять поєдинків у всіх турнірах. Результативними діями в цих матчах українець не відзначився. Раніше він захищав кольори «Дніпра-1» та «Нікополя», а в складі збірної України взяв участь в Олімпійських іграх у Парижі (три поєдинки, один гол).

Тим часом кам'янець-подільський «Епіцентр» забрав обидві нагороди туру УПЛ. Форвард команди Владислав Супряга визнаний найкращим гравцем, а керманич подолян Сергій Нагорняк – тренером туру. У рамках 19-го туру «Епіцентр» розгромив «Колос» із Ковалівки.

До слова, раніше президент УАФ Андрій Шевченко розкритикував арбітраж у Прем'єр-лізі. Очільник вітчизняного футболу розгніваний рівнем суддівства в елітному дивізіоні. Асоціація розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів і представників профільного комітету.

Теги: ФК «Динамо» ФК Карпати НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ

