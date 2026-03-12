Головна Спорт Новини
Арбітр Балакін, який судив гру «Полісся» – «Динамо», лишився без роботи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Арбітр Балакін, який судив гру «Полісся» – «Динамо», лишився без роботи
Микола Балакін залишився без роботи в прийдешні вихідні
фото: ФК «Динамо»

Рефері матиме нагоду попрацювати над помилками після важкого поєдинку минулої неділі

 

Арбітр Микола Балакін не судитиме жоден із поєдинків 20-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Спостерігатимуть за прийдешніми матчами дистанційно й двоє колег киянина. Судді Денис Шурман і Семен Слончак теж не отримали призначення у прийдешньому турі. Усі вони працювали в центральному поєдинку 19-го туру між житомирським «Поліссям» і київським «Динамо».

Той матч обернувся скандалом. Головний арбітр Балакін і судді VAR Шурман і Слончак ухвалили кілька контроверсійних рішень. Зокрема, оборонець столичного гранда Біловар не отримав червону картку за грубий фол проти житомирянина Емерллаху.

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Поліссям» (2:1) із дублем Пономаренка. Проте, тренерський штаб і керівництво житомирян залишилося незадоволеним роботою суддівської бригади. Зокрема, головний тренер «поліських вовків» Руслан Ротань переконаний, що його підопічні здобули би перемогу за відсутності помилок рефері.

Як наслідок, президент УАФ Андрій Шевченко розкритикував арбітраж у Прем'єр-лізі. Очільник вітчизняного футболу розгніваний рівнем суддівства в елітному дивізіоні. Асоціація розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів і представників профільного комітету.

Тим часом кам'янець-подільський «Епіцентр» забрав обидві нагороди туру УПЛ. Форвард команди Владислав Супряга визнаний найкращим гравцем, а керманич подолян Сергій Нагорняк – тренером туру. У рамках 19-го туру «Епіцентр» розгромив «Колос» із Ковалівки.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ суддя УПЛ Микола Балакін

