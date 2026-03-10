Вернидуб потиснув руку росіянину зі шлейфом підтримки вторгнення РФ

Український фахівець не уникнув контакту з представником країни-агресорки

Головний тренер бакинського «Нефтчі» Юрій Вернидуб привітав керманича товузького «Турана» Курбана Бєрдиєва з перемогою рукостисканням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AzPFL.

Неприємний оку вітчизняного вболівальника епізод стався у 23-му турі місцевої Суперліги. Резонанс у мережі передусім викликала персона опонента. Бєрдиєв не належить до категорії «хороших русских», а навпаки відвідував окупований Маріуполь з «гуманітарною місією» для біляфутбольного батальйону «Еспаньйола».

Вернидуб після повномасштабного вторгнення РФ повернувся на батьківщину та вступив до лав Збройних сил. Він служив в артилерійському підрозділі на півдні України. Згодом йому дозволили відновити кар'єру тренера.

Наприкінці 2025 року Вернидуб погодився очолити «Нефтчі». Тоді критики тренера закидали йому виїзд закордон в умовах воєнного стану, але в січні фахівцю виповнилося 60 років. Окрім того, азербайджанський гранд веде співпрацю з московським «Локомотівом».

1 фото На весь екран Момент рукостискання Юрія Вернидуба та Курбана Бєрдиєва фото: скріншот відео AzPFL

Тим часом прихильниця Владіміра Путіна влаштувала істерику на тенісному турнірі в американському Індіан-Веллсі. Росіянка Мірра Андрєєва бурхливо відреагувала на поразку в третьому колі змагань. Вона розтрощила ракетку та зійшлася в словесному конфлікті з публікою.

До слова, російський олігарх Роман Абрамовіч оскаржить передачу Україні грошей від продажу лондонського «Челсі». Адвокати мільярдера обіцяють заблокувати 2,35 млрд фунтів гуманітарної підтримки для українців. Натомість вони хочуть розділити кошти між «всіма жертвами війни».