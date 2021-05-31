У переддень літа Карпати засипало снігом (фото)

Протягом доби 31 травня погоду на більшій частині території України визначатиме волога і прохолодна повітряна маса

У понеділок зранку, 31 травня, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці в Facebook.

Зазначається, що видимість обмежена 50 метрами, а температура повітря складає +0°.

«Станом на 09:30 31.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 50 м. Вітер північно-східній 8–10 м/с. Температура повітря +0°С», – ідеться в повідомленні.

Зазначимо, протягом доби 31 травня погоду на більшій частині території України визначатиме волога і прохолодна повітряна маса. У західних областях очікуються значні дощі, через що можливі підтоплення.

До слова, окупований Сімферополь пішов під воду після зливи.

Також ввечері 28 травня Київ накрила прогнозована синоптиками потужна гроза, яка супроводжувана блискавками та громом.

Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева. Так, народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе показала наслідки негоди біля свого будинку.

На Кривий Ріг у суботу 29 травня обрушилася сильна злива. Дощ був настільки сильним, що в деяких районах затопило вулиці та тротуари.

У Чернівцях через сильний дощ утворився «потоп» на вулиці Садовій.

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